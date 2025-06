A nova regra da FIFA que impede os guarda-redes de reter a bola por mais de oito segundos já foi aplicada no Mundial de Clubes, na última madrugada, no decorrer do jogo em que o Mamelodi Sundowns de Miguel Cardoso venceu os sul-coreanos do Ulsan (1-0).

Aconteceu já na parte final do jogo realizado em Orlando, aos 82 minutos, quando o guarda-redes da equipa sul-africana, Ronwen Williamns, segurou a bola por mais de oito segundos, levando o árbitro francês Clement Turpin a assinalar um pontapé de canto a favor da equipa sul-coreana, tal como manda a nova regra.

Uma nova regra que visa aumentar o tempo de jogo útil e combater as perdas de tempo.

THE 8-SECOND RULE IS APPLIED FOR THE FIRST TIME AT THE CLUB WORLD CUP! ⏱️



Goalkeeper took to long to play the ball so referee awarded corner kick for opposing team. Very interesting new rule!🤷‍♂️ #FIFAClubWorldCup #FIFACWC

