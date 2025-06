O Wydad Casablanca confirmou este sábado que Guilherme Ferreira vai mesmo reforçar a equipa no decorrer do Mundial de Clubes que começa este sábado, como o Maisfutebol já tinha anunciado em tempo oportuno, ao abrigo de um empréstimo do Felgueiras, por um mês, ficando o clube marroquino com opção de compra do central.

O central de 25 anos já está, aliás, integrado no plantel que se prepara para a estreia na competição da FIFA, marcada para a próxima quarta-feira, frente ao Manchester City dos portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva.