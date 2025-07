Pedro Neto, do Chelsea, e Vitinha, do Paris Saint-Germain, integram o melhor onze do Mundial de Clubes, divulgado esta segunda-feira pela FIFA.

Um onze que conta com quatro jogadores do Chelsea, o vencedor desta competição, com Cucurella, Enzo Fernández e Cole Palmer, o grande herói da final, a acompanharem Pedro Neto. Do lado do PSG, o finalista vencido, além de Vitinha, estão também os defesas Hakimi e o capitão Marquinhos.

Tirando os finalistas, o onze conta ainda com Bono, guarda-redes do Al Hilal, Thiago Silva, central do Fluminense, Jhon Arias, também do clube carioca, além de Gonzalo Garcia, o avançado do Real Madrid que, com quatro golos e uma assistência, se destacou como melhor marcador da competição da FIFA.

Ora veja: