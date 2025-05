O FC Porto vai estrear-se no Mundial de Clubes frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, uma equipa que Pepê conhece bem, uma vez que já defrontou a equipa paulista, quando representava o Grémio, numa final da Taça do Brasil. Em entrevista à Globo, o avançado brasileiro fala num adversário «muito competitivo».

«Sei que o Palmeiras é uma equipa muito competitiva. O Abel, desde que chegou lá, implementou uma cultura muito forte, que vem conquistando muitos títulos lá no Brasil. Eu, particularmente, acabei perdendo para eles numa final da Copa do Brasil. Sei da dificuldade que é jogar contra eles e conheço o trabalho que eles têm feito. E também sei que temos que estar ligados ao máximo, que estar focados ao máximo para conseguir fazer um grande jogo», destacou.

A final recordada por Pepê foi precisamente o primeiro título conquistado por Abel Ferreira no Palmeiras, em 2020, quando a equipa paulista bateu o Grémio por 3-0.

Cinco anos depois, Pepê vai voltar a cruzar-se com o Palmeiras, num jogo que está marcado para 15 de junho, para Nova Iorque, na abertura de um grupo que conta ainda com os egípcios do Al Ahly e com os norte-americanos do Inter Miami.

«A gente sabe que não existem jogos fáceis e que todos os jogos vão ser muito complicados. Temos que pensar passo a passo. A gente sabe que o nosso primeiro adversário é o Palmeiras, mas também que o Inter Miami é uma grande equipa, que tem o Messi, tem grandes jogadores, o Suárez. Então a gente tem que trabalhar e se dedicar muito para tentar buscar grandes jogos», comentou.

Pepê já vai na quarta temporada no FC Porto, conquistou um campeonato (2021/22) e três Taças de Portugal e prepara-se agora para a nova competição da FIFA. «É o primeiro Mundial de Clubes nesse formato e estar entre as melhores 32 equipes do mundo é algo muito gratificante. Esperamos poder fazer uma boa campanha e buscar aquilo que é o nosso objetivo em todos os campeonatos, que é buscar o título», referiu ainda.

Recordamos que, além do FC Porto, Portugal vai também estar representado pelo Benfica na competição que vai decorrer nos Estados Unidos no mês de junho.