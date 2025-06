Raphinha foi um dos grandes destaques da última temporada, ao serviço do Barcelona, com destaque para a conquista do título espanhol e também da Taça do Rei, mas é um dos grandes ausentes do Mundial de Clubes, uma vez que o clube catalão não se qualificou para a renovada competição da FIFA. Numa altura em que se volta a questionar o excesso de jogos dos clubes europeus, o internacional brasileiro manifesta-se feliz por não estar, nesta altura, nos Estados Unidos.

«Depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar obrigado. Em nenhum momento perguntaram aos jogadores sobre as datas, se queriam jogar…dizem só, “vocês têm que ir” e a gente acata as ordens, tem de estar lá jogando», destacou o jogador num evento organizado em São Paulo, onde está de férias.

O cansaço dos europeus contrasta com o vigor que os clubes brasileiros têm demonstrado nos Estados Unidos, com os quatro clubes presentes – Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo – qualificados para os oitavos de final.

«Sinceramente, acho que as equipas brasileiras têm muito potencial e muita qualidade. O mérito é deles de estarem avançando nessa Copa de Clubes. Se eles estão chegando tão longe e ganhando jogos difíceis, ou até mesmo empatando, é por conta de um trabalho bom que vem sendo feito», comentou ainda o craque do Barça.