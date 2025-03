O Mundial de Clubes está cada vez mais perto e Marcos Rojo, ex-Sporting, atualmente no Boca Juniors já anteviu aquela que será a maior competição de clubes de sempre.

«Fazer parte do Campeonato do Mundo de Clubes é uma experiência incrível, uma experiência muito grande que vamos viver este ano, todos os jogadores e todos os clubes do mundo, por isso estou muito feliz com esta possibilidade», começou por dizer o defesa argentino aos meios da FIFA.

O Boca Juniors está no grupo do Benfica, juntamente com Bayern Munique e Auckland City [Nova Zelândia]. Para Rojo, a expetativa de «enfrentar duas grandes equipas europeias» é enorme mas o objetivo é claro.

«É fazer um jogo de cada vez. Há dois grandes rivais no grupo, vamos tentar primeiro fazer um bom jogo contra o Benfica, temos de ganhar para começar com o pé direito e ver se conseguimos passar a fase de grupos. Penso que esse é o principal objetivo que vamos ter quando lá chegarmos», atirou.

Os jogos terão lugar em Miami, algo que devido ao facto de Messi jogar no clube daquela cidade pode «ajudar» a equipa argentina.

«Agora o Leo [Messi] joga lá, por isso vai ser muito importante que os nossos adeptos venham, porque vai dar uma cor muito bonita à cidade».

«Os adeptos do Boca são muito fanáticos, eu estava a ver e a seguir a questão dos bilhetes e eles estavam desesperados para conseguir bilhetes. Vai ser um ambiente espetacular, com a cidade, o clima, a cor, por isso estou muito ansioso», concluiu o ex-Sporting.

O Boca Juniors abre o Mundial de Clubes frente ao Benfica, no dia 16 de junho às 23h de Lisboa.