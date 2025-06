Os substitutos do Borussia Dortmund viram-se obrigados a assistir à primeira parte do jogo com o Mamelodi Sundowns num local inusitado: o balneário.

Como informou o clube alemão, o «sol escaldante» obrigou a uma solução insólita. Estavam 33.ºC em Cincinnati, no estado do Ohio (Estados Unidos).

As condições meteorológicas têm condicionado o Mundial de Clubes e originado muitas surpresas. Esta foi, certamente, mais uma.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ