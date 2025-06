Centenas de adeptos do Boca Juniors, primeiro adversário do Benfica no Mundial de Clubes, foram surpreendidos por uma mensagem do rival River Plate, exibida por uma avioneta que sobrevoou a praia onde se concentravam os adeptos bosteros.

«Morreste em Madrid 9/12/2018», lia-se na mensagem em alusão à final da Taça Libertadores de 2018, entre os dois clubes de Buenos Aires, em que o River Plate bateu o Boca Juniors (3-1 no prolongamento) no jogo realizado em Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu.

O Boca Juniors estreia-se esta segunda-feira no Mundial de Clubes, no Estádio Hard Rock, diante do Benfica, em jogo do Grupo C que conta ainda com os neozelandeses do Aukland City e cos os alemães do Bayern Munique.

O River Plate, por seu lado, está no Grupo E, com os italianos do Inter Milão, os mexicanos do Monterrey e com os japoneses do Urawa Reds.

Ora veja: