Zé Pedro, central do FC Porto, em declarações à DAZN Portugal, depois do empate do FC Porto diante do Palmeiras (0-0), em jogo do Grupo A do Mundial de Clubes:

O empate sem golos é justo ou é bom sair daqui sem sofrer golos?

«No contexto final e geral, acho que é um resultado que se enquadra, ambas as equipas tiveram boas oportunidades, acho que ficou bem evidenciado a qualidade das duas equipas. Não conseguimos marcar, eles também não conseguiram, é um ponto que somamos no nosso caminho. No final de contas, acho que tenho de dar os parabéns a toda a gente pela entrega, pelo espírito de sacrifício, assim, tenho a certeza de que seremos felizes».

Fizeram um grande trabalho defensivo, com Cláudio Ramos em destaque. Pode-se dizer que a defesa também ganha jogos?

«Sim, podemos dizer isso, mas não foi só a linha defensiva. Quando estamos sem bola, estamos todo a defender, por isso é que somos uma equipa. Creio que trabalhamos bem para isso. Fomos felizes em algumas situações, noutras o Palmeiras também teve essa felicidade. Ninguém conseguiu desatar o nó, fica um ponto para dar início a uma caminhada que queremos que seja sorridente».

O estado do relvado teve alguma interferência no resultado?

«O estado do relvad0 estava igual para as duas equipas, não me quero agarrar a esse tipo de desculpas. Era o que tínhamos, para as duas equipas, mais não podemos fazer».