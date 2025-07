O futebolista do Bayern Munique, Jamal Musiala, saiu lesionado ao intervalo do PSG-Bayern Munique, dos quartos de final do Mundial de Clubes, com suspeitas de um problema grave.

Já no final dos três minutos de compensação dados na primeira parte, Musiala foi até ao fim na disputa pela bola, perto da linha de fundo, perante o ataque à bola do guarda-redes do PSG, Gianluigi Donnarumma. Musiala acabou por ficar com o pé esquerdo debaixo do corpo de Donnarumma... e as imagens da transmissão televisiva são ilustrativas de como ficou Musiala.

Rapidamente o internacional alemão foi rodeado pelos colegas de equipa e assistido. E Donnarumma, quando se apercebeu da circunstância física do adversário, nem quis acreditar, saindo do terreno de jogo abalado.

«Jamal Musiala saiu do terreno de jogo lesionado. Estamos contigo, Jamal», reagiu pouco depois o Bayern Munique, numa publicação através da rede social X.

Aviso: imagens sensíveis.