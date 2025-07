O treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, não conseguiu avançar com o diagnóstico da lesão de Jamal Musiala sofrida no jogo com o PSG, mas admitiu a possibilidade de perder o jogador por um longo período.

«A situação do Jamal é naturalmente emocional, todos vimos o que aconteceu e não parecia bom. É por isso que esperamos que não seja tão mau assim, esperamos que tenha as melhores hipóteses de recuperação. Além disso, há diferentes formas de lidar com esses momentos», começou por dizer, em conferência de imprensa, depois do jogo, este sábado.

«Não sou pessoa de me queixar destas coisas, mas a nossa luta é sempre evitar estes momentos. Não sei quanto tempo o Musiala vai estar de fora e nestes momentos penso que precisamos de um pouco de sorte. É uma pena para nós e uma pena para o Musiala», prosseguiu o belga, falando de como se sentia ao intervalo, depois do lance de Musiala com Donnarumma mesmo no fim da primeira parte.

«Foi difícil, fiquei bravo ao intervalo. Há muitas coisas mais importantes na vida, mas para estes rapazes, é a vida deles e um rapaz como o Jamal vive para isto. Ele recuperou de um revés, depois acontece isto da forma que aconteceu… e ficas impotente. Mas a ideia para o grupo é arranjar forças. A equipa lutou», disse.

«Estou aqui perante vós [ndr: jornalistas] e a coisa que faz o meu sangue ainda ferver não é o resultado. Isso é futebol. Mas é o que aconteceu a alguém que desfruta tanto do jogo e que é tão importante para nós. Pelas imagens, que também devem ter visto, parece no tornozelo, mas não vou fazer um diagnóstico aqui», concluiu.

O PSG venceu o Bayern por 2-0 e está nas meias-finais do Mundial de Clubes.