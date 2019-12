Após a entrega das medalhas e da Taça de campeão do mundo ao Liverpool, Jorge Jesus voltou a reiterar a qualidade do Flamengo e sublinhou que em Inglaterra a sua equipa lutava pelos cinco primeiros lugares.



«Esta final foi composta pelo vencedor da Champions, a melhor equipa da Europa, e o Flamengo, que demonstrou estar num patamar superior. Ganhava quem marcasse primeiro. Acabou por ser no prolongamento que eles marcaram. Tentámos marcar primeiro, era fundamental. Nenhuma equipa marcou em 95 minutos e no prolongamento sofremos num contragolpe, um lance que tínhamos trabalhado, mas que não conseguimos parar. Eles são muito fortes na saída tal como nós. Mostrámos boa organização tática com jogadores de qualidade. O futebol brasileiro mostrou que se pode colocar ao nível das melhores equipas do mundo. Quando disse que o Flamengo em Inglaterra jogava para os cinco primeiros lugares... hoje ficou provado. Estamos noutro patamar», disse o técnico, em declarações à RTP3.



O treinador português admitiu que esta é a melhor época da carreira após conquistar a Libertadores e o Brasileirão. «É a melhor, sim. O Mundial de Clubes era a cereja em cima do bolo. Ganhar o Mundial de Clubes, a Libertadores e o Brasileirão é tudo o que podes imaginar, mas era quase impossível. Estivemos quase. Estou muito orgulhoso de trabalhar com estes jogadores, de ter vindo treinador o Flamengo e hoje sou muito mais treinador. Os jogadores do Flamengo ajudaram-me a ser mais reconhecido no mundo. Não é frustrante, mas quando chegas a uma final queres ganhar como é óbvio. Sentimos que fomos uns dignos vencidos. Jogámos taco a taco com o Liverpool», destacou.



Questionado acerca das cinco equipas que o levariam a regressar à Europa, Jesus acabou por fugir à pergunta. «Cinco equipas, seis equipas ou aquilo que for. Tenho uma carreira desportiva para abraçar se tiver essa possibilidade, o Flamengo deu-me tudo. Faltou o Campeonato do Mundo. Estou muito feliz no Brasil e no Flamengo e se queres outros objetivos, o que queres mais? [A Champions?] Claro! E quem são os que estão sempre na Champions?», concluiu.