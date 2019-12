Na véspera da final do Mundial de Clubes, entre Flamengo e Liverpool, Jorge Jesus retribuiu os elogios de Jurgen Klopp.



«O Klopp é um dos grandes treinadores do momento e do mundo. Sei que viu alguns jogos quando treinava em Portugal e ele, como criador do que é o futebol, consegue avaliar isso. Fico satisfeito com a afirmação por ser de um colega de profissão, que consegue dar mérito a quem criou alguma coisa da bola parada. Ele também conseguiu criar um 4x3x3 muito particular e complicado. Ele é um criador de futebol e depois há outros que copiam. Por isso é que ele é um excelente treinador», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador português abordou várias temas durante a conversa dos jornalistas, incluindo o seu futuro.



«Há vários anos que sei bem o que quero. Para trabalhar da Europa sempre pensei,antes de ganhar aqui... abro a minha mão e tenho cinco dedos. Se não forem estes, escusam de procurar que eu não vou. O mais importante para mim é vencer para que daqui a um ano ou dois, possamos dizer que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo desportivamente. É o meu grande objetivo», afirmou.



Por último, Jesus refletiu acerca das diferenças entre a América do Sul e a Europa, considerando que os melhores jogadores estão no Velho Continente.



«Uma coisa são as seleções, outra são os clubes. Os clubes da Europa têm uma capacidade financeira que lhes dá a possibilidade de contratar dos melhores jogadores do mundo. O Flamengo já consegue fazer contratações de jogadores de bom nível, mas não há comparação possível para conseguires ombrear com estas equipas. Os vencedores da Champions são quase sempre os mesmos: Real Madrid e Barcelona. E onde estão os melhores jogadores do mundo? No Real Madrid e no Barcelona. Ninguém tem dúvidas. Não chegamos onde ele estão, mas com o nosso trabalho podemos equilibrar as coisas. As equipas da Europa quando chegam a ma final do Mundial de Clubes têm os melhores jogadores do mundo e as outras equipas sul-americanas têm os melhores do Brasil», concluiu.



A final do Mundial de Clubes está agendada para este sábado, às 17h30.