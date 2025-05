O espanhol José Riveiro é o novo treinador do Al Ahly, confirmou o clube do Egito, tendo assinado por duas épocas com o tricampeão do país e atual bicampeão africano, adversário do FC Porto no Mundial de Clubes.

Dois dias depois de ter conquistado o 45.º título de campeão do Egito da sua história, o clube do Cairo oficializou o sucessor definitivo do suíço Marcel Koller, que já orientava a equipa desde 2021/22, mas tinha sido substituído de forma interina por Emad El-Nahhas em abril, após a derrota nas meias-finais da Liga dos Campeões africanos frente ao Mamelodi Sundowns, treinado pelo português Miguel Cardoso.

José Riveiro, de 49 anos, parte para a terceira experiência como treinador principal fora de Espanha. Já treinou o Inter Turku (Finlândia, 2019 a 2022) e o Orlando Pirates (África do Sul, 2022 a 2025).

O Al Ahly, recordista de títulos na Champions africana (12), integra o grupo A do Mundial de Clubes, tal como o FC Porto, o Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira e o Inter Miami, onde joga o argentino Lionel Messi.

O FC Porto defronta os egípcios na terceira e última jornada da primeira fase, a 23 de junho, em East Rutherford, nos Estados Unidos, país anfitrião do Mundial, que decorre entre 14 de junho e 13 de julho.