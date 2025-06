A Juventus goleou na madrugada desta quinta-feira o Al Ain por 5-0, numa partida em que Francisco Conceição marcou por duas ocasiões e Alberto Costa assistiu por duas vezes e foi muito elogiado pela imprensa italiana. Os italianos concluíram a primeira jornada com o segundo maior resultado desta edição do Mundial de Clubes.

Os bianconeri eram claros favoritos no Audi Field, em Washington, contra o Al Ain que começou com Rui Patrício na baliza da formação dos Emirado Árabes Unidos. A resistência do Al Ain não durou muito, pois aos 11 minutos, Kolo Muani faturou depois de um excelente cruzamento do português Alberto Costa.

O defesa ex-V. Guimarães não ficou por aqui e voltou a assistir 10 minutos depois. Grande jogada individual de Alberto Costa para depois encontrar Francisco Conceição que rematou forte para o fundo das redes.

Yildiz [31m] e Kolo Muani [45m+4] levaram o jogo para o intervalo com o resultado em 4-0. No segundo tempo, o Al Ain tentou reagir mas o golo de Kouadio [47m] foi anulado por fora de jogo. Conceição é que voltou a fazer das suas.

Aos 58 minutos, o jogador emprestado pelo FC Porto bailou à frente da defesa e rematou rasteiro, indefensável para Patrício e fechou o resultado na segunda maior diferença neste Mundial de Clubes, apenas atrás dos 10-0 do Bayern Munique frente ao Auckand City.

Com este triunfo, a Juventus segue no primeiro lugar do Grupo G, com três pontos, os mesmos que o Man. City. Por sua vez, o Al Ain está no último lugar da classificação.

A figura: Francisco Conceição

O avançado internacional português voltou a estar em grande nível com mais dois golos na estreia pela Juventus no Mundial de Clubes. Principalmente no segundo tento de Conceição foi possível ver aquilo a que Roberto Martínez apelidou de «espalha brasas».

O momento: ligação portuguesa resultou no segundo golo da Juventus

Alberto Costa e Francisco Conceição foram dos melhores jogadores em campo da formação italiana e a ligação lusa na ala direita deu resultado no segundo golo da Juventus. Grande trabalho do lateral a ser complementado com o forte remate do avançado. Um golo made in Portugal.