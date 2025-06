Depois da goleada na primeira jornada frente ao Al Ain (5-0) a Juventus voltou a vencer neste Mundial de Clubes, desta vez frente ao Wydad AC por 4-1, numa partida que ditou o apuramento para os oitavos de final da formação bianconera.

No Lincoln Financial Field, em Filadélfia, a grande e habitual festa dos adeptos do Wydad AC foi prontamente interrompida no início da partida. Boutouil [6m] abriu o marcador, mas na própria baliza, a favor da Juventus depois de uma excelente jogada individual de Yildiz.

Francisco Conceição e Alberto Costa foram titulares no lado italiano e viram do relvado o turco a faturar pouco depois. A bola sobrou para Yildiz fora da área, o jovem não teve «papas na língua» e desferiu um remate fortíssimo indefensável para o guardião da formação marroquina.

Ainda antes do intervalo, Lorch reduziu para o Wydad AC e soltou a festa nas bancadas afetas ao clube de Casablanca e marcou o primeiro golo da formação neste Mundial de Clubes.

No segundo tempo e sob uma forte chuva que se fazia sentir em Filadélfia, Yildiz voltou a fazer das suas. Grande passe do francês Kolo Muani a descobrir a desmarcação do turco que, depois de um novo grande trabalho colocou a bola onde quis para fazer o 3-1.

Já sem o turco em campo, Vlahovic foi derrubado em falta dentro da área por Guilherme Ferreira que puxou a camisola do sérvio. O avançado de 25 anos assumiu a responsabilidade e fechou a goleada em 4-1.

Com este triunfo, a Juventus garantiu já um lugar nos oitavos de final do Mundial de Clubes, já o Wydad AC terá de aguardar o resultado do jogo entre o Manchester City e o Al Ain para saber se fica desde já eliminado da competição.

A figura: Kenan Yildiz

O jovem turco de apenas 20 anos esteve endiabrado e vai certamente causar muitos pesadelos à equipa marroquina do Wydad AC. Yildiz faturou por duas ocasiões e só não fez o hat-trick porque Boutouil tocou na bola no lance do primeiro golo da Juventus.

O momento: «bomba» de Yildiz

O segundo golo foi certamente o melhor da partida. Cambiasso trabalhou bem, soltou para o jovem turco da Juventus que não foi de modas e disparou para um verdadeiro golaço.