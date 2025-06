Antes da goleada por 5-0 frente ao Al Ain, a Juventus aproveitou a estadia em Washington para uma visita a Donald Trump na Casa Branca.

Trump recebeu a comitiva binconera na Sala Oval e falou de quase tudo, exceto futebol. Desde a guerra no Irão à pergunta à equipa italiana sobre se as mulheres teriam capacidade de jogar na formação masculina da Juventus, uma questão com que os jogadores ficaram claramente constrangidos.

O presidente dos Estados Unidos recebeu ainda uma camisola da Juventus com o número 47, uma alusão ao facto de Trump ser o 47.º presidente dos Estados Unidos.

Veja aqui o momento entre Trump e a equipa da Juventus na Sala Oval: