O Sporting ocupa atualmente o 11.º lugar no ranking europeu de qualificação para o Mundial de clubes de 2029, com o Benfica a estar no 17.º posto de uma hierarquia para a qual contam apenas os jogos na Liga dos Campeões.

Num ranking que conta com as edições de 2024/25 e 2025/26 da Champions, os leões de Rui Borges, que chegaram aos quartos de final esta temporada, e as águias de José Mourinho, que chegaram ao play-off esta época e aos oitavos na anterior, são os únicos representantes portugueses nesta classificação.

Até ao momento, já garantiram a qualificação cinco campeões continentais, o europeu Paris Saint-Germain (França), o sul-americano Flamengo (Brasil), o asiático Al-Ahli (Arábia Saudita) e o africano Pyramids (Egito), além dos mexicanos do Cruz Azul, que venceram a Liga dos Campeões da América do Norte, Central e Caraíbas.

O ranking da UEFA é liderado pelo Arsenal, «carrasco» do Sporting na Champions, seguido pelo Paris Saint-Germain e do Bayern Munique, equipas que vão disputar as meias-finais da Liga dos Campeões, tal como o Atlético de Madrid, que é o oitavo classificado.

Sendo que apenas duas equipas de cada país podem apurar-se, o Sporting estaria em zona de qualificação, tal como o Benfica, que seria o último apurado, embora ainda irá haver três campeões europeus que, nas próximas épocas, vão ter garantida a qualificação.