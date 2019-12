Após a conquista do Mundial de Clubes. Jurgen Klopp considerou o triunfo do Liverpool justo, ainda que tenha elogiado o Flamengo.



«Fizemos coisas que o Flamengo não gostou, eles mostraram respeito por nós. Mas dificultamo-lhes a vida. Foi um jogo tenso. Não foi o nosso melhor jogo, mas foi o suficiente para merecermos ganhar. Foi para o prolongamento, mas tudo bem», disse, em conferência de imprensa.



O alemão considerou que os «reds» foram superiores ao Mengão, especialmente na parte física. «Falámos sobre o significado de ganhar esta competição. Queríamos vencer. Ainda vou ter de ver melhor o jogo tacticamente, mas fomos melhores na parte física. As duas formações sofreram, foi duro disputar o prolongamento. Isso mostra que eles jogam muito bem. Respeito a temporada que o Flamengo fez, foi excecional», acrescentou.



Jesus disse que o Flamengo provou que «jogava pelos cinco primeiros lugares em Inglaterra». Convidado a comentar com a leitura do português, Klopp recusou.



«Por que razão devia comparar os tipos de jogo e as equipas? O Flamengo é uma equipa muito, muito boa e queríamos vencer por causa disso. É só o que precisam de saber. Não estou aqui para comparar a qualidade das equipas brasileiras. O país forma grande parte dos jogadores de futebol, estão por toda a parte. Alguns estão na minha equipa e deviam ficar orgulhosos. São muito importantes. Não comparo ligas ou níveis de clubes», concluiu.