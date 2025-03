A FIFA anunciou, na tarde desta sexta-feira, a exclusão do Club León do Mundial de Clubes, a disputar este verão nos Estados Unidos. O emblema mexicano – vice-líder do Torneio de Encerramento e onde está James Rodríguez – infringiu as regras da multipropriedade, uma vez que pertence ao Grupo Pachuca.

«Na sequência dos processos disciplinares contra Pachuca [México] e Club León, o Comité de Disciplina da FIFA (…) decidiu que os clubes não cumpriram com os critérios definidos para a multipropriedade. (…) A FIFA determinou que o Club León vai ser removido da competição», lê-se, em comunicado.

A FIFA garantiu anunciar em breve o clube que vai ocupar a vaga.

De recordar que o Club León integrava o Grupo D do Mundial de Clubes, na companhia de Chelsea, Flamengo e dos tunisinos do Espérance de Tunis. Quanto ao Pachuca, vai permanecer no Grupo H, com Real Madrid, Al Hilal e Salzburgo. Este grupo cruza nos oitavos de final com o C, no qual estará o Benfica.

Em comunicado, o Club León mostrou-se «inconformado» com a decisão da FIFA.

«Nos últimos meses apresentámos provas e documentos que confirmam a gestão autónoma em todos os aspetos económicos, administrativos e desportivos. Caso o Club León seja impedido de participar no Mundial de Clubes 2025 (…), então avançaremos até às últimas consequências nos tribunais», lê-se, em comunicado.

O Mundial de Clubes vai decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.