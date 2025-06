Terminados os compromissos com a seleção da Argentina, após o empate entre a «Albiceleste» e a Colômbia (1-1), o defesa Nicolás Otamendi já juntou-se à comitiva do Benfica nos Estados Unidos da América.

A equipa principal fez o primeiro jogo-treino de preparação na Florida, frente ao Tampa Bay Rowdies, nesta quarta-feira. As 'Águias' venceram por 7-0, já com Nicolás Otamendi a assistir à prestação da equipa.

O Benfica partilhou fotografias do defesa juntamente com os companheiros, no banco de suplentes. Não jogou porque ainda não cumpriu as 48 horas de recuperação em relação ao último jogo.

Em declarações à imprensa argentina, Otamendi referiu nesta quarta-feira: «Ainda não tenho nada resolvido. Vou jogar o Mundial de Clubes com o Benfica e o meu contrato termina a 30 de junho».