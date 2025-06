O novo treinador do Boca Juniors, o experiente Miguel Ángel Russo, fez uma pequena antevisão ao Mundial de Clubes à imprensa argentina, já em Miami. A estreia de Russo acontece diante do Benfica, no dia 16 de junho.

«Temos de jogar de igual para igual», avisou o treinador. «O Benfica tem uma forma de jogar e não a muda, mesmo que jogue com três atrás, com laterais muito altos, tem jogadores ofensivos de características distintas», acrescentou Russo.

«Vamos jogar contra equipas difíceis, mas também não podemos ficar de braços cruzados. Temos de saber recuar e também temos de saber avançar com muita força. Temos de encontrar a forma de organizar, escolher os tempos e os momentos de pressão», completou.

O treinador congratulou ainda o Rosario Central e Ángel Di María pelo regresso do jogador à Argentina.

Edinson Cavani está lesionado e não jogará, enquanto Luís Advíncula (ex-Vitória de Setúbal) e Lucas Blondel têm estado nos respetivos compromissos de seleções.

Boca Juniors e Benfica disputam o primeiro encontro no Grupo C pelas 23 horas de Portugal Continental, no próximo dia 16.