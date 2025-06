Depois de uma vitória sofrida frente ao Boca Juniors, o plantel do Bayern de Munique já recupera as forças para o próximo jogo. O adversário que se segue é o Benfica, que tem ainda o apuramento para a próxima fase em aberto.

Durante a saída do estádio Hard Rock, em Miami, os jogadores bávaros surgiram com diversas caixas com comida. Abordados por jornalistas do jornal Marca, alguns revelaram o que traziam.

O guardião Manuel Neuer decidiu mostrar o menu especial da vitória. «[Sushi?] Não. [Pizza?] Não é pizza, isso não é bom para a saúde. É arroz, bife, alguns brócolos e o resto não sei…», disse o capitão do emblema alemão.

Harry Kane, ainda que apressado, também falou e deixou elogios aos adeptos adversários: «Os adeptos do Boca Juniors foram fantásticos», apontou.