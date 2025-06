O Bayern Munique atropelou este domingo o Auckland City, por 10-0, na primeira jornada do Mundial de Clubes.

Numa partida em que se esperava um domínio bávaro, ficou-se a perceber que o jogo iria ter apenas um sentido: a baliza do Auckland City.

Ao intervalo, o Bayern Munique já vencia por seis: Coman (6m e 22m), Sacha Boey (18m), Olise (20m e 45+3m) e Thomas Müller (45m) apontaram os golos.

Na segunda parte, Kompany lançou Musiala, que não jogava desde abril devido a lesão, e o jovem médio apontou um hat-trick (68m, 73m e 84m). O marcador foi selado aos 89 minutos, através de Thomas Müller, que apontou o 250.º golo pelo Bayern Munique.

O português Raphaël Guerreiro foi titular no lado dos alemães e saiu aos 61 minutos. João Palhinha permaneceu no banco.

Integrantes do grupo do Benfica (Grupo C), o Bayern Munique lidera com três pontos (e 10 golos marcados). O Auckland está em último. De resto, o Benfica joga esta segunda-feira com o Boca Juniors, às 23h, e o Maisfutebol estará a acompanhar tudo.