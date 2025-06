A estreia do Benfica no novo formato do Mundial de Clubes está a gerar entusiasmo no plantel encarnado, e António Silva não esconde a motivação de participar na prova que vai realizar-se nos Estados Unidos.

«Eu acho que o que me deixa mais entusiasmado é por ser a primeira vez, de estarmos a estrear uma competição deste tamanho e acho que, acima de tudo, vai ser uma experiência nova, mas vamos com o intuito de fazer uma boa campanha sabendo que temos uma fase de grupos muito difícil e depois a partir daí é jogo a jogo e tentar fazer o melhor possível», afirmou o central de 20 anos, em entrevista à DAZN.

António Silva destacou ainda a importância do apoio da massa adepta, especialmente daqueles que vivem longe de Lisboa.

«Eu acho que é muito especial. Vivendo longe do Estádio da Luz, do SL Benfica, de Lisboa, poderem estar presentes num jogo do SL Benfica, poderem ver os jogadores ao vivo. [...] É algo se calhar de novo e que só vão presenciar uma ou duas vezes na vida», sublinhou.

O defesa defensor não esqueceu o papel do capitão Nicolás Otamendi na sua evolução na equipa do Benfica.

«Acho que é um líder nato e eu sendo central e tendo estado estes três anos a jogar com ele, aprendo muito e espero que o possa continuar a fazer, porque são, já disse anteriormente, são lições que eu levo para a vida e acho que o impacto do Nico na minha pessoa e no António jogador acho que vai ficar marcado para a minha carreira», confessou António Silva.

Também em entrevista, Kökçü mostrou-se ansioso pela competição e olha com entusiasmo para o duelo contra o Boca Juniors, o jogo de estreia das águias na competição.

«É diferente para nós, porque também temos clubes da América do Sul e sabemos que os adeptos lá são apaixonados por futebol. Também jogamos frente ao Boca Juniors, por isso é um bom jogo, um clube com muitos adeptos tal como nós. Vai ser um bom ambiente, penso eu, e estamos ansiosos por isso», afirmou o turco, que também elogiou a experiência de jogar em Miami.

«Estou muito ansioso por este Mundial de Clubes, porque gosto de jogar com bom ambiente e num torneio com futebol de alto nível. É preciso também ter adeptos para o conseguir, por isso é muito bom jogar num ambiente assim. E jogar em Miami também é uma coisa boa, acho eu. Para podermos ver mais do mundo do que vemos agora».

O médio, que chegou ao Benfica em 2023, revelou ainda que a conexão com colegas do tempo da Liga dos Países Baixos – como Fredrik Aursnes e Vangelis Pavlidis – tem sido uma vantagem.

"Conhecemos bem as qualidades uns dos outros, por isso, é mais fácil jogar do que com jogadores de outras ligas», explicou.

O Benfica vai participar no Mundial de Clubes, que tem início no dia 15 de junho. As águias estão inseridas no grupo C com Bayern Munique, Aukland City [Nova Zelândia] e ainda Boca Juniors.