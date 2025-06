O calor aguarda os comandados de Bruno Lage, na Carolina do Norte, sendo que o jogo entre Benfica e Bayern Munique ficará marcado por temperaturas a rondar os 39ºC.

Com apito inicial às 15h (20h em Portugal continental), os adeptos que se deslocarem até ao Bank of America Stadium já sabem que não terão qualquer tipo de cobertura face ao sol que se irá fazer sentir no estádio. Algumas previsões apontam ainda para a possibilidade de existirem períodos de chuva, acompanhados por trovoada.

As águias medem forças com os bávaros no último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes, sendo que neste momento somam quatro pontos, com um empate e uma vitória.