A FIFA anunciou, na noite desta quinta-feira, que afinal o primeiro golo do Boca Juniors frente ao Benfica, na noite de segunda-feira, é um autogolo de Nico Otamendi.

Num primeiro momento, o golo que colocou o Boca em vantagem no marcador foi atribuído a Miguel Merentiel, avançado do Boca Juniors. Agora, a FIFA veio esclarecer a situação.

«A FIFA confirma que o golo marcado pelo CA Boca Juniors aos 21 minutos de jogo foi alterado para um autogolo do jogador número 30 do SL Benfica» - pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o argentino marcou um golo ao Boca neste mesmo encontro e foi até selecionado para a equipa da primeira jornada.

Os encarnados entram em campo, para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes, esta sexta-feira às 17 horas (horário de Portugal continental), frente ao Auckland City.