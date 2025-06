Dário Essugo, médio do Chelsea, fez uma antevisão do duelo com o Benfica para a imprensa nacional, na madrugada deste sábado. O ex-jogador do Sporting afirma que os encarnados têm como principal ponto forte a «transição ofensiva».

«Acho que o Benfica defende muito bem, em bloco baixo têm uma boa organização. Mas o principal ponto forte é a transição ofensiva, pois têm jogadores muito rápidos na frente», afirmou.

Formado no Sporting, destacou-se no empréstimo ao Las Palmas, da Liga espanhola, e mereceu uma transferência no final da época para o Chelsea, da Liga inglesa.

«Se ganhar ao Benfica teria um gozo especial? É uma pergunta difícil, mas o meu foco é ganhar o jogo de amanhã. Seja Benfica, seja qualquer outra equipa», disse ainda, admitindo que o duelo vai ser «muito difícil».

Suplente utilizado em dois dos jogos disputados pelos 'blues' no Mundial de Clubes, Essugo falou dos primeiros tempos no clube.

«Está a ser uma experiência muito agradável, os meus colegas receberam-me muito bem. O staff também», garantiu.

O jogo acontece pelas 21 horas deste sábado, com a acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.