O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, mostrou-se confiante e ambicioso em relação à participação do FC Porto no próximo Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos.

O jogador, que tem dupla nacionalidade [canadiana e portuguesa], admitiu que o conhecimento dos estádios norte-americanos e a possível presença de adeptos luso-canadianos podem ser fatores a favor dos dragões.

«Sim, eu acho que o conhecimento da minha parte é mais pelos estádios que eu já. Já passei por muitos daqueles estádios, mesmo também jogar nos Estados Unidos da América no verão, já tive oportunidade de jogar Gold Cup e pela Copa América. Sei que há muitos portistas em Toronto. Espero que façam uma pequena viagem até ali e, sempre mais perto. E sim, acho que vamos ter mais apoio, sem dúvida», afirmou em entrevista à DAZN.

Questionado sobre os adversários dos dragões no Grupo B – Al Ahly, Palmeiras e Inter Miami –, Eustáquio não hesitou em apontar o clube egípcio como o mais desafiante, embora tenha sublinhado que todos os jogos serão equilibrados.

«Acho que é o Al Ahly, porque também pelo desconhecimento que temos da equipa, não querendo desrespeitar como é óbvio. Já muita gente disse que é uma equipa muito boa, também forte fisicamente, que gostam de correr. Todos os jogos são difíceis, e o Palmeiras também é uma equipa muito difícil. O Inter Miami também tem as suas qualidades. Por isso acho que é um jogo, vão ser jogos bastante disputados e acho que é um grupo equilibrado», explicou.

Apesar de considerar o Al Ahly o adversário mais complicado, o internacional canadiano não escondeu o desejo de enfrentar o Palmeiras, uma das equipas mais fortes da América do Sul.

«Podem esperar uma equipa que se vai apresentar da melhor forma, motivada também. Acredito também que vamos ter jogos muito difíceis, porque as outras equipas também são muito boas, mas eu acho que se nós tivermos a mentalidade certa e também as caraterísticas certas, vamos ter tudo para passar a fase de grupos. É um bocado difícil dizer, mas eu acho que para mim, o jogo que eu mais quero jogar é contra o Palmeiras. Não há nenhum jogador específico com que eu queira trocar a camisola, mas acho que jogar contra uma equipa brasileira e do nível do Palmeiras vai ser muito bom», concluiu.

O canadiano destacou ainda o trabalho de Anselmi, treinador que chegou durante a presente temporada, na preparação da equipa e elogiou a sua filosofia de jogo, que alia posse de bola a uma abordagem ofensiva.

«Para mim, ele é um treinador que gosta muito de ter a bola e também tenta nos dar ferramentas para que nós tenhamos a bola mais tempo. Mas também que nunca percamos o olhar da baliza adversária. O meu objetivo, e penso também que é o objetivo da equipa e do mister, é nós apresentarmos a melhor qualidade de jogo possível neste Mundial de Clubes e também equilibrar isso com as vitórias, porque sem ganhar nunca vamos conseguir ir longe», afirmou o jogador de 28 anos.

Esta temporada, Eustáquio foi utilizado em várias posições, incluindo defesa central, algo que nunca imaginou, mas que encara com profissionalismo.

«Essa polivalência que você disse e bem, também me dá outras qualidades que eu pensava que não tinha. Nunca pensei em jogar a defesa central, mas estou a tentar fazê-lo da melhor forma para ajudar a equipa e para ajudar o mister também. Também quando o mister precisa que eu jogue a médio, acabo por também o fazer. Consigo também pisar às vezes a área contrária, o que também é muito bom. Acabo por fazer um bocado de tudo, mas nunca deixando de ser o Eustáquio que sempre mostrei ser», confessou.

O FC Porto começa a participação no Mundial de Clubes no próximo dia 15 de junho frente aos brasileiros do Palmeiras de Abel Ferreira. Seguem-se os duelos com o Inter Miami de Messi e companhia no dia 19 de junho e por último frente ao Al Ahly a 24 de junho.