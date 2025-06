Bruno Lage não esconde a ambição do Benfica no próximo Mundial de Clubes. Em entrevista à DAZN, o técnico português destacou o «desafio e prestígio» como as palavras-chave da participação encarnada no torneio, que reunirá os melhores campeões continentais.

«O prestígio pela motivação que temos de trazer um enorme prestígio para o nosso clube, e o desafio pelo facto de podermos defrontar equipas de qualquer parte do globo», afirmou Lage.

«E isso é aquilo que nós mais queremos, enquanto treinadores, enquanto jogadores, sermos colocados à prova. Penso que por isso, estas duas palavras servem na perfeição para aquilo que é a nossa intenção no Mundial de Clubes».

Sobre os objetivos concretos no torneio, Lage foi pragmático na sua resposta apontando para a fase a eliminar do Mundial de Clubes.

«Para já temos um grupo muito, muito interessante. Acho que é fundamental nós focarmos essencialmente nos três jogos que vamos fazer. Com o objetivo de seguir em frente na prova e depois é disputar e desfrutar da competição. Agora claro, aquilo que nós pretendemos, o nosso primeiro objetivo, é passar a fase de grupos», afirmou o técnico de 49 anos.

Lage também falou sobre o papel fundamental da massa adepta, lembrando a experiência positiva de há cinco anos, quando o Benfica disputou um torneio nos Estados Unidos e sentiu um forte apoio.

«Esperamos um apoio enorme dos adeptos do Benfica, porque estão espalhados por todo o mundo. Há cinco anos atrás, tivemos a oportunidade de realizar um torneio nos Estados Unidos. Sentimos esse apoio nos três jogos que realizámos. Aquilo que temos em mente é que vai estar sempre um apoio enorme, em particular dos adeptos que vivem nos Estados Unidos ou ali perto. E também por aquilo que eu vou sentido, imensa gente com planos de viajar e apoiar a equipa», concluiu.

O Benfica vai participar no Mundial de Clubes, que tem início no dia 15 de junho. As águias estão inseridas no grupo C com Bayern Munique, Aukland City [Nova Zelândia] e ainda Boca Juniors.