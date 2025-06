A jogar num verdadeiro 'caldeirão' em ebulição, o Boca Juniors esteve perto de resistir à derrota com o Bayern, que só conseguiu a reviravolta já nos minutos finais, vencendo por 2-1.

Com a confiança trazida do primeiro jogo com o Benfica (2-2), os argentinos queriam mostrar os melhores dotes frente a um dos colossos europeus.

Mas, a tarefa não foi fácil.

A equipa bávara começou a cozinhar melhor e aos oito minutos tem a primeira grande oportunidade. Michael Olise, de canto, colocou a bola diretamente na baliza, num verdeiro canto olímpico.

Se o número 17 dos bávaros já tinha temperado o início do jogo, Harry Kane abriu o paladar ao marcador com o Boca, com um toque de pé direito e fez o 1-0. A bola a sobrar dentro da área, depois de uma defesa incompleta e o avançado inglês matar a fome de golos aos 18 minutos.

Balde de água fria para os argentinos.

A resposta da equipa sul-americana surgiu já na segunda parte (66m). Com a 'carne toda no assador', o Boca Juniors empatou a partida e incendiou os ânimos do jogo. Miguel Merentiel frente a frente com Manuel Neuer, não perdoou.

Aos 84 minutos, o Bayern mostrou que sabe dominar o fogo e deu a reviravolta no marcador. Michael Olise aproveitou a confusão na área para rematar para dentro da baliza e congelar as contas do apuramento para os bávaros.

Com esta vitória os alemães lideram o Grupo C e garantem a presença na próxima fase da competição, deixando em aberto para a última jornada, qual o clube que o acompanha: Benfica e o Boca Juniors.

Para as águias seguirem em frente precisam apenas de empatar frente o invicto Bayern de Munique. Caso o cenário seja o oposto, os encarnados vão a desempate com os argentinos, prevalecendo a diferença de golos. Já o Auckland City, depois de dois resultados pesados, tem o caminho de regresso a casa garantido.

Figura do jogo: Harry Kane

Eleito o homem do jogo, o avançado inglês esteve em destaque na partida com preponderância direta no marcador, com um golo e uma assistência decisiva para chegar à vitória.

Momento do jogo: golo da vitória

Aos 84 minutos, o golo de Michael Olise a fechar a segunda parte permitiu a tranquilidade ao Bayern no jogo, com a reviravolta no marcador. O francês selou o apuramento dos bávaros a uma jornada do fim.