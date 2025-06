Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors, encontrou-se com Di María e Pogba após o jogo desta segunda-feira, entre o Benfica e o Boca Juniors (2-2).

Pouco depois do término da partida, o presidente do Boca Juniors esteve com o extremo argentino do Benfica. Nas imagens partilhadas no Instagram pessoal de Riquelme podemos ver o jogador do Benfica sorridente ao lado do presidente do clube argentino.

O argentino, que irá sair do Benfica no fim do Mundial de Clubes, foi substituído aos 77 minutos e marcou o primeiro golo dos encarnados.

Na publicação é possível confirmar que Paul Pogba assistiu ao jogo entre portugueses e argentinos, e no fim esteve ao lado do ex-jogador, agora presidente do Boca Juniors.

Com os resultados da primeira jornada, Benfica e Boca Juniors somam um ponto e vão disputar a qualificação para os oitavos de final do Mundial de Clubes. O Benfica irá defrontar, na próxima sexta-feira, o Auckland City, já o Boca Juniors jogará contra o Bayern de Munique, também sexta-feira, em jogos a contar para a segunda jornada do grupo C.