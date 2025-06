Terminada a primeira jornadas do Mundial de Clubes, foi anunciado, esta quinta-feira, o onze escolhido pela DAZN e pela organização da competição para a equipa da semana.

Três caras bem conhecidas por Portugal marcam presença neste primeiro onze ideal. Dois deles são portugueses: Vitinha (PSG) e Pedro Neto (Chelsea). Outro nome é o de Nicolás Otamendi, capitão do Benfica.

Numa altura em que o debate futebolístico entre equipas da Europa e do resto do mundo tem ganho relevância, há destaque para apenas cinco jogadores de equipas europeias no onze da semana. São eles Nicolás Otamendi (Benfica), Pedro Neto (Chelsea), Vitinha (PSG), Jamal Musiala (Bayern) e Randal Kolo Muani (Juventus).

Confira a equipa da semana:

They stood out. They delivered. Here’s your Team of the Week 💪



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/j2cop6BMNJ