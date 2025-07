A Europa confirmou, na madrugada desta quarta-feira, o poderio que tem apresentado neste Mundial de Clubes, garantindo mais um bilhete para os quartos de final, o quinto na presente edição.

Depois do Chelsea, Real Madrid, PSG e Bayern Munique, foi a vez do Borussia Dortmund sorrir e avançar uma casa na competição. Numa partida frente aos destemidos jogadores do Monterrey, os alemães venceram por 2-1, com bis de Serhou Guirassy.

A partida começou tranquila e o Dortmund assentou logo aos 24 minutos. Primeiramente, 10 minutos antes, Guirassy abriu o marcador na sequência de uma notável jogada coletiva. Bensebaini transportou a bola por vários metros, serviu no meio e Guirassy e Adeyemi combinaram quase de olhos fechados. A jogada acabou com um remate certeiro para o fundo das redes.

A ganhar por 1-0, o Dortmund foi à procura do segundo e a mesma dupla voltou a causar estragos na defesa dos mexicanos. Adeyemi saiu rapidamente em contra-ataque e, numa altura em que não encontrava companheiros para soltar a bola, viu Guirassy, passou prontamente para os pés do jogador da Guiné e este rematou de primeira para o 2-0.

A equipa mexicana foi insistindo, apesar do marcador mostrar um resultado desfavorável, e lá conseguiu reduzir a diferença.

Depois de uma primeira parte sem sorrir, o Monterrey marcou aos 48 minutos. No seguimento de um cruzamento para a área, Berterame ganhou uma segunda bola e cabeceou para a baliza alemã.

O Monterrey tentou empatar a partida e levar o empate para prolongamento, mas não conseguiu tal feito. Apesar de mais posse de bola, tentativas, remates, oportunidades perigosas, bolas na trave, entre outros, os mexicanos acabaram por ver o árbitro apitar para o final com um 2-1 no marcador e regressam a casa.

Com este resultado, o Dortmund segue em frente e encontra o Real Madrid nos «quartos», repetindo a final da Liga dos Campeões de 2023/24.

A FIGURA: Guirassy, o homem golo

Autor dos dois golos alemães, o avançado de 29 anos foi fulcral na passagem à próxima fase. Na época de estreia com a camisola do Dortmund, Guirassy já leva 37 golos!

O MOMENTO: 2-0, o golo que mantém uma distância de segurança

O primeiro golo não deixa de ter importância, mas o bis de Guirassy colocou tranquilidade no marcador e, mesmo com um golo sofrido já na segunda parte, colocou o Dortmund nos «quartos».