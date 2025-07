Já estão a ser ultimados os últimos preparativos para a final do Mundial de Clubes e o famoso «Half-time Show» que normalmente acontece na final do Super Bowl vai acontecer também no jogo decisivo deste domingo.

Através de um comunicado a FIFA informou que o espetáculo vai contar com grandes nomes da música: J Balvin, Doja Cat, Tems e Emmanuel Kelly. Além disso, o encontro entre Chelsea e PSG contará com a apresentação do novo hino do organismo, pelas vozes de Robbie Williams e Laura Pausini, uma hora e meia antes do apito inicial, ou seja, pelas 18h30 (hora de Lisboa).

Assista aqui ao novo hino da FIFA:

O palco será construído especialmente nas bancadas superiores do Estádio Metlife, para que o relvado seja «preservado» para o decorrer da segunda parte, tal como informou a FIFA.

Recorde-se que o jogo entre o Chelsea, de Pedro Neto, e o PSG, de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, está marcado para as 20h e poderá ser acompanhado, em direto, na TVI.