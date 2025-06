Kneten. É assim que se diz amasso, expressão tão celebrizada neste Mundial de Clubes, em alemão. Não sabemos se a palavra tem o mesmo significado figurado na língua germânica, mas a verdade é que os adeptos do Bayern Munique não podem utilizá-la para descrever a exibição dos bávaros.

Apesar do resultado (4-2) indicar uma quasi goleada da equipa de Vincent Kompany sobre os brasileiros do Flamengo, a verdade é que a equipa sul-americana fez uma boa exibição e olhou de frente o campeão da Bundesliga, com o resultado em discussão até perto dos 70 minutos.

A equipa treinada por Filipe Luís (antigo lateral do Atlético Madrid) cai de pé no Mundial de Clubes. Num choque de frente entre realidades futebolísticas de diferentes continentes, com diferentes orçamentos e expectativas, esta é mesmo a segunda equipa brasileira a ser eliminada do certame, após o Botafogo de Renato Paiva.

Já o Bayern Munique tem agendada uma final antecipada com o Paris Saint-Germain nos quartos de final, no dia cinco de julho, pelas 17 horas.

RECORDE O FILME DO JOGO

Pingue-pongue de belos golos na primeira parte

Ainda antes dos dez minutos o Bayern já ganhava por 2-0. Primeiro, num lance infeliz do médio Erick Pulgar, que desviou de cabeça para dentro da própria baliza. Foi vítima da sobrepopulação ao primeiro poste.

Pouco depois, foi Harry Kane que desferiu um remate praticamente indefensável, à entrada da área. Um tiro de pé esquerdo que saiu com colocação e força.

A resposta do Flamengo surgiu de cruzamento, com Luiz Araújo (um dos mais ativos) a obrigar Neuer a mostrar que ainda tem grandes reflexos. O golo dos brasileiros surgiu aos 32 minutos, com o capitão Gerson a ‘estourar’ à entrada da área.

Mesmo após algum adormecimento do Bayern, os bávaros conseguiram ampliar a vantagem com mais uma bomba de Goretzka. Aproveitou um mau alívio de Araújo para lançar os adeptos alemães à loucura.

Ainda antes do intervalo, destaque para a lesão do azarado Pulgar. Allan, ex-Nápoles, entrou para o seu lugar.

Harry Kane bisou e deu tranquilidade

O Bayern entrou mal na segunda parte. Michael Olise concedeu grande penalidade por mão, numa falta que nem protestou. Na conversão, o especialista Jorginho enganou Manuel Neuer. 2-3 aos 55m e as bancadas galvanizavam-se.

O Flamengo pressionou alto, diferindo, por exemplo, da abordagem do Benfica diante dos alemães na fase de grupos. Mas as perdas de bola no próprio meio-campo foram fatais para o Flamengo.

Aos 72m, Luiz Araújo perdeu nova bola que chegou aos pés de Harry Kane. À entrada da área, este atirou de pé direito sem hipóteses para Rossi. Que precisão. O avançado fez toda a diferença num encontro disputado e entretido, com alguns dos melhores golos da competição.

Tal como no encontro com o Benfica, o Bayern Munique não amassou. Houve um natural ascendente dos alemães, mas deram azo a que o modesto Flamengo (não na massa associativa, mas no orçamento) se agigantasse. João Palhinha não jogou qualquer minuto.

A FIGURA: Harry Kane

A precisão inglesa ao serviço da eficácia alemã. Harry Kane teve duas boas chances e marcou dois golos. Nem sequer eram oportunidades de golo claras, mas com a técnica de remate de Kane... estas coisas acontecem. Bis do reputadíssimo avançado, com um golo de pé esquerdo e outro de pé direito.

O MOMENTO: bis de Harry Kane, 72m

Se dúvidas houvessem do resultado, com o 3-2 a gerar ansiedade nos adeptos alemães, surgiu Harry Kane para dar certezas. Após uma perda de bola desnecessária de Araújo, Kane teve tempo suficiente para mirar e disparar para dentro da baliza. A repetição do lance é satisfatória - nenhum guarda-redes chegava àquela bola.