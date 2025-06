Na madrugada desta terça-feira, foi a vez do Flamengo entrar em campo e resgatar três pontos no arranque do Mundial de Clubes.

Depois da vitória do Chelsea frente ao LAFC (2-0), o clube brasileiro não desengatou e repetiu o resultado frente ao Esperance Tunis. Com um poderio claramente evidente, o Flamengo pautou a partida e não deu hipóteses aos tunisinos.

Num jogo em que as bancadas estavam a meio gás (cerca de metade), o Flamengo teve de puxar ainda mais dentro de campo e assumiu a liderança desde cedo (17m). Numa notável jogada coletiva, Giorgian de Arrascaeta deixou o guardião do Esperance sem reação após passe atrasado de Luiz Araújo.

A dominância manteve-se: mais bola e mais oportunidades, mas a bola não queria entrar.

Até que…

Luiz Araújo sacou uma cartada de mestre do bolso e marcou um dos melhores golos (até agora) desta edição do Mundial de Clubes.

Com esta vitória, o Flamengo segue na liderança do grupo, com os mesmos três pontos que o Chelsea. Na próxima partida vão enfrentar-se.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

O MOMENTO: golaço de Luiz Araújo

Claramente a ocasião da noite. Golaço! Fez tudo bem e marcou em jeito (e que jeito!). Numa altura em que o Flamengo precisava de selar o marcador, o extremo brasileiro conseguiu dar conforto e segurança.

A FIGURA: Luiz Araújo, presente nos dois golos

Assistência no primeiro golo e fez o 2-0. O jogador mais influente em campo. Se há alguém que merece agradecimentos e aplausos é o brasileiro de 29 anos.