Uma vitória conseguida com sangue, suor e lágrimas. O Fluminense superiorizou-se ao Al Hilal em determinados períodos do jogo, soube sofrer quando necessário e sacou da cartola um coelho mágico que levou a equipa para as «meias» do Mundial de Clubes, após uma vitória por 2-1.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Antes do apito inicial do árbitro, viveu-se um minuto de silêncio absolutamente arrepiante em Orlando, com as lágrimas na cara de Rúben Neves e João Cancelo a demonstrarem a importância do momento. No estádio, os aplausos para Diogo Jota e André Silva.

Os dois portugueses foram titulares na formação saudita e num autêntico jogo de superação viram o adversário colocar-se em vantagem em cima do intervalo, depois de uma larga série de minutos sem qualquer remate enquadrado com qualquer uma das balizas.

Um erro de Cancelo deixou a bola à mercê do conjunto brasileiro e após receber a bola dentro da área, Martinelli tirou um adversário do caminho e finalizou de pé esquerdo para o 1-0. Entre os postes, Bono ainda se esticou, mas nada conseguiu fazer para impedir o primeiro golo do Fluminense.

As equipas regressaram aos balneários e acabou por ser o Al Hilal a voltar mais forte para os segundos 45 minutos. Logo a abrir, Marcos Leonardo brilhou e aproveitou uma bola «morta» para fazer o golo do empate. Um lance dentro da área de Fábio permitiu ao ex-Benfica chegar aos 30 golos na temporada.

Só que no banco do Fluminense estava a chave que desbloqueou o encontro de vez. Renato Gaúcho lançou o jovem Hércules para dentro de campo e o impacto do médio foi imediato. Após mais um erro defensivo dos sauditas, o jogador recebeu a bola, entrou dentro da área e finalizou cruzado para o 2-1 e deu aos adeptos motivos para uma enorme festa.

A partir daqui assistiu-se a uma autêntica avalanche ofensiva do Al Hilal, que tentou de tudo para chegar ao empate e forçar o prolongamento, mas sem sucesso. Esta vitória lança o Fluminense para as «meias» e fica agora à espera do adversário que sairá do jogo entre Palmeiras e Chelsea.

A Figura: Hércules

Entrou no arranque da segunda parte e acabou por ser decisivo para o Fluminense, apontando o golo da vitória. Um movimento espetacular após um erro defensivo do Al Hilal terminou com o segundo do conjunto brasileiro no encontro.

O momento: minuto de silêncio arrepiante

Momentos antes do apito inicial do árbitro, o silêncio imperou em Orlando para um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva. Ao centro do relvado, Rúben Neves e João Cancelo mostraram-se inconsoláveis, enquanto a imagem dos dois irmãos surgia nos ecrãs gigantes do recinto.