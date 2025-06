Atlanta foi palco de um autêntico passeio do Manchester City sobre o Al Ain, perante uma exibição «sem espinhas» e que teve um pouco de tudo, ainda que o destaque principal tenha sido o «bis» de Gündogan.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Tudo começou aos oito minutos, na sequência de um pontapé de canto. A bola viajou até aos pés do médio alemão, que viu o ligeiro adiantamento do guarda-redes e picou a bola sobre o mesmo, de forma sublime, para o 1-0.

Este golo serviu de mote para o que viria a ser uma noite de grandes momentos… e que o diga Echeverri. No jogo de estreia pelo Man. City, o jovem jogador argentino tirou as medidas à baliza do Al Ain e na conversão de um pontapé de livre conseguiu assinar um golaço. A bola viajou direitinha até ao fundo da baliza, tendo ainda beijado a trave.

Até ao intervalo, o suspeito do costume também se juntou à festa e assinou o 3-0 após uma grande penalidade. Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares e Ruben Dias entrou na segunda parte, sendo que o camisola 20 esteve envolvido no lance que deu contornos de goleada ao resultado.

Aos 73 minutos, um lance coletivo de excelência deixou Gündogan na cara do golo pela segunda vez e tal como tinha acontecido na primeira parte, o médio não pediu licença para rematar (com sucesso). Mais uma bola picada e quatro de vantagem para os comandados de Guardiola no reduto do Atlanta United.

Do outro lado, Rui Patrício não saiu do banco de suplentes e evitou sofrer meia-dúzia de golos até ao apito final do árbitro. Oscar Bobb confirmou a «mão cheia» e o sexto do conjunto britânico surgiu em cima do minuto 90, com a estreia a marcar de Cherki com a camisola do Man. City.

Esta vitória confirma a passagem dos citizens aos «oitavos» do Mundial de Clubes, sendo que falta apenas saber a posição ao certo no Grupo G, tendo em conta que a Juventus é líder, com os mesmos seis pontos e mais um golo marcado.

Confira aqui o resumo deste encontro:

A figura: Gündogan

Aos 34 anos continua a mostrar que tem faro de golo, ainda que ocupe uma posição mais recuada no terreno. O primeiro golo é de génio, o segundo só está ao alcance dos melhores e ambos contribuíram para construir uma goleada importante nas contas do grupo.

O momento: Echeverri estreia-se a marcar (e de que maneira)

Costuma-se dizer que o primeiro nunca se esquece e certamente o pontapé de livre do argentino será recordado durante muito tempo. O remate levou a trajetória correta e a bola ainda beijou a trave antes de entrar na baliza do Al Ain.