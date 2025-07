As autoridades francesas garantiram este sábado que estão a preparar um «amplo dispositivo de segurança» em Paris, de modo a evitar confusões com a final do Mundial de Clubes, entre o Paris Saint-Germain e o Chelsea.

O responsável pela polícia de Paris, Laurent Núnez, referiu que são esperados mais de 11500 efetivos no domingo e que não foram autorizadas Fan Zones e ecrãs na via pública para transmissão do encontro.

A juntar à possível festa do PSG, caso vença o Chelsea, está também a celebração da Festa Nacional Francesa, no dia 14 de julho, evento que também preocupa as autoridades.

De recordar que a festa da conquista da Liga dos Campeões acabou com dois mortos, inúmeros feridos e mais de 500 indivíduos detidos.

A final está marcada para este domingo, às 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.