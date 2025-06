Pachuca e Salzburgo protagonizaram, na noite de quarta-feira, o segundo empate do Grupo H do Mundial de Clubes, já depois de Real Madrid e Al Hilal terem empatado a um golo. Pelo caminho, uma tempestade levou a que o jogo estivesse parado durante uma hora e 40 minutos. Porém, o triunfo não escapou à formação austríaca, que venceu por 2-1 os mexicanos.

O Pachuca foi quem teve as primeiras grandes oportunidades de golo. Desde logo pelo avançado e capitão Salomón Rondón, que primeiro obrigou Zawieschitzky a uma grande defesa e posteriormente cabeceou com estrondo ao travessão.

Mas como no futebol não é quantidade que conta, mas sim a qualidade, Omar Gloukh quis transparecer isso mesmo. O avançado israelita 'sentou' o adversário e atirou colocado, à entrada da área, para um excelente golo inaugural.

As equipas foram para intervalo e, quando regressaram, veio com elas a tempestade. Por condições meteorológicas, o árbitro viu-se obrigado a suspender a partida por uma hora e 40 minutos. A tempestade fez bem à equipa do Pachuca, que de seguida marcou através de um belo livre direto. No corredor direito, Bryan González atirou colocado ao primeiro poste, para restabelecer o empate.

O jogo viria a decidir-se aos 75 minutos. Karim Onisiwo saltou do banco para dar a vitória ao Salzburgo, depois de o avançado cabecear para golo para sentenciar a partida. Sem mais alterações no marcador, o emblema austríaco venceu (2-1) e assumiu a liderança do Grupo H, que conta ainda com Real Madrid e Al Hilal.

MOMENTO: Tempestade que levou à suspensão do jogo

Não é, de todo, habitual, mas um jogo de futebol durou mesmo três horas e meia. Uma tempestade interrompeu um jogo do Mundial de Clubes pelo segundo dia consecutivo. Foi preciso esperar quase duas horas para que as condições pudessem estar, minimamente, asseguradas. Um momento que certamente marcou a noite desta quarta-feira.

FIGURA: Oscar Gloukh (Salzburgo)

Oscar Gloukh tem vindo a confirmar a grande época pelo Salzburgo. Até então, o avançado de 21 anos conta com 12 golos e oito assistências na temporada. Um dos maiores goleadores e mais utilizados da equipa austríaca, Gloukh foi essencial na vitória, abrindo o caminho para o triunfo com um belo golo.