O Chelsea está na meia-final do Mundial de Clubes. Numa partida frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, os blues controlaram e sorriram ao vencerem por 2-1.

O início do jogo ficou prontamente marcado pela entrada sentimental de Pedro Neto. Visivelmente abalado, o português decidiu jogar e entrou em campo com uma camisola ao ombro com o nome de Diogo (Jota) e André (Silva).

Relativamente à partida, o Chelsea entrou melhor e abriu o marcador aos 16 minutos. Numa jogada a poucos toques, Cole Palmer agradeceu o passe de Chalobah, tirou dois adversários da frente e rematou rasteiro para o primeiro da partida.

A equipa de Abel Ferreira reagiu e empatou já na segunda parte, aos 53 minutos. Estêvão, a jogar os últimos jogos com a camisola do Palmeiras, antes de rumar ao próprio Chelsea, marcou à equipa que vai representar em 2025/26.

O golo da vitória surgiu já perto do fim, aos 83 minutos, depois de um erro de Weverton. Malo Gusto cruzou para a área, o veterano guarda-redes foi apanhado distraído e viu a bola embater no próprio corpo e entrar.

Abel Ferreira caiu, mas de pé.

O Chelsea aponta à final e volta a defrontar uma equipa brasileira. Desta vez, o Fluminense.

A FIGURA: Pedro Neto

Amigo e colega de Diogo Jota (no Wolverhampton e na Seleção Nacional), o português ganhou forças e foi a campo poucas horas depois da dolorosa notícia que recebeu. Não marcou e não assistiu, mas ajudou a equipa a rumar à próxima fase.

O MOMENTO: autogolo de Weverton, minuto 83

O guardião esteve em destaque em vários momentos do jogo, porém borrou a pintura já perto do apito final. O autogolo surgiu depois de um mau posicionamento do brasileiro de 37 anos.