Num duelo de europeus, o vitorioso foi… o campeão europeu!

O Paris Saint-Germain, o maior tubarão em competição (e sem dúvida alguma!) venceu este domingo o Atlético Madrid, por 4-0, na primeira jornada do Grupo B.

Depois da derrota na fase liga da Champions (2-1), o PSG não quis voltar a cometer o mesmo erro e veio com a lição estudada para esta tarde muito quente no Rose Bowl, na Califórnia.

E as altas temperaturas (+ de 30º) fizeram-se sentir no relvado, especialmente no coletivo de Madrid, que foi revelando muito cansaço ao longo dos 90 minutos.

Mas esta não pode ser a grande desculpa, porque os franceses estavam no mesmo relvado e a jogar a mesma partida!

Uma família!

A verdadeira razão deste largo resultado é simples: o Paris Saint-Germain é muito mais que uma equipa. Se um vai, todos vão. Todos defendem. Todos atacam. Erros? Resolvem-se rapidamente.

E isso nota-se ao longo da partida.

Fabián Ruiz abriu o marcador aos 19 minutos e Vitinha confirmou o conforto antes do intervalo. Dois golos, 74 por cento de posse de bola e a equipa de Luis Enrique.

Ao intervalo, Diego Simeone fez alterações e tentou reverter a situação, mas o caldo já estava entornado.

Um, dois, três e... quatro!

Nada corria bem ao Atlético. Num momento de inspiração ainda conseguiram marcar, mas já depois dos festejos viram o golo anulado por falta no início da jogada. Já perto do fim (78m), Clement Lenglet viu o segundo cartão amarelo, devido a protestos e foi mais cedo para o duche.

E aí o PSG não perdoou. Com a equipa refrescada, os franceses aumentaram a vantagem e chegaram à goleada. Mayulu aproveitou erro defensivo dos colchoneros (87m) e Lee Kang-In marcou de grande penalidade (90+7m).

Um resultado completamente justo. Quem joga melhor leva os três pontos. Nem sempre é assim, mas hoje foi. O PSG mantém a coroa. É claramente superior e apresenta (possivelmente) o melhor futebol do mundo.

A pergunta que se coloca é: quem consegue travar este Paris Saint-Germain?

A FIGURA: Vitinha, o próximo Bola de Ouro (?)

É um mestre. É o mestre do PSG! Joga e faz jogar. Está em todo o lado. Apontou o segundo golo da partida e foi imperial dentro das quatro linhas. No último minuto, teve a oportunidade de bisar, mas ofereceu a grande penalidade a Lee Kang-in. Ganhe quem ganhar, Vitinha é claramente um dos principais candidatos à Bola de Ouro.



O MOMENTO: o golo de Fabián Ruiz

Aos 19 minutos, o médio espanhol confirmou o poderio do Paris Saint-Germain e marcou o primeiro golo da partida. A partir desse momento, a equipa de Luis Enrique tomou conta do jogo e os colchoneros desanimaram.