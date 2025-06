Num duelo entre equipas de diferentes latitudes e longitudes americanas, River Plate e Monterrey protagonizaram um duelo entretido mas sem golos. Acima de tudo, prevaleceu o desperdício.

O Rose Bowl voltou a ter uma boa casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, para assistir ao duelo entre duas equipas do Grupo E do Mundial de Clubes. Enzo Pérez, ex-Benfica, e Marcos Acuña, ex-Sporting, foram titulares pelo River. Jesus Corona (ex-FC Porto) jogou pelos mexicanos.

A primeira oportunidade do Monterrey, de Sergio Ramos, aconteceu aos 14 minutos, com o espanhol Sergio Canales (lembra-se?) a acelerar pelo meio, rematar forte mas o experiente Armani travou o tiro. Na recarga, Arteaga ainda tentou marcar, mas sem sucesso.

A resposta do River Plate surgiu à passagem da meia-hora. Kevin Castaño cruzou para Galoppo e este tinha tudo para marcar. Atirou por cima...

Ainda antes do intervalo, Lucas Martínez Quarta adicionou o seu nome à lista de oportunidades goradas. A segunda parte trouxe domínio argentino. O River teve uma grande chance por Galoppo, com Arteaga a tirar a bola em cima da linha.

Andrada, guarda-redes do Monterrey, ia também evitando mexidas no marcador com grandes defesas. Foi mesmo o elemento em maior destaque. Travou até a pérola Franco Mastantuono.

Perante a frustração das chances falhadas, o River Plate complicou ainda mais o seu trabalho com a expulsão de Castaño, já nos minutos finais.

O resultado final (um nulo) deixa tudo em aberto no Grupo E. O River Plate está na liderança com quatro pontos, os mesmos do Inter de Milão. O próximo teste é decisivo, exatamente diante dos italianos. Já o Monterrey é último, com dois pontos, os mesmos dos japoneses do Urawa Reds.

A Figura: Estebán Andrada

Foi uma espécie de 'vingança'. Andrada, ex-jogador do Boca Juniors, está 'radicado' no México há quatro temporadas, ao serviço do Monterrey. Teve várias intervenções decisivas que evitaram a vitória do maior rival do Boca, o River Plate. Aos 34 anos, mostrou utilidade.

O Momento: expulsão de Kevin Castaño

O médio colombiano foi a face da desilusão argentina. Castaño já tinha amarelo e uma entrada extemporânea levou à expulsão do médio, em cima dos noventa minutos. Um lance que consuma a noite de azar do River.