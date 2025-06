Durante o encontro domingo à noite entre Real Madrid e Pachuca (3-1), Rüdiger acusou Gustavo Cabral, capitão da equipa mexicana, de racismo.

Na parte final do jogo, num lance entre os dois, Rüdiger queixou-se de ter sofrido falta do jogador argentino. Depois de levantar-se, o jogador alemão dirigiu-se até ao jogador do Pachuca, e logo após a discussão Rüdiger foi até ao árbitro e denunciou o caso.

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi até ao meio campo e cruzou os braços, que indica uma ofensa racista. Já com o jogo terminado os dois jogadores voltaram a discutir, desta vez na saída para os balneários.

Gustavo Cabral já falou sobre o caso: «Nós chocamos e depois houve uma discussão. Somente o chamei de um termo que usamos muito na Argentina, que é 'c**** de m****'».

Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, pronunciou-se na conferência de imprensa após o jogo: «Está no protocolo da FIFA investigar o que aconteceu e tomar medidas. É inaceitável. Não há tolerância para isso no futebol».

Com esta vitória (3-1) o Real Madrid subiu ao primeiro lugar do Grupo H, e só depende de si para se apurar para os oitavos de final do Mundial de Clubes. Na próxima jornada os «merengues» vão defrontar sexta-feira às 2:00 (hora de Portugal continental), o Salzburgo.