Sem grande coisa para discutir a não ser a honra, Wydad e Al Ain entraram em campo com a vontade de dar espetáculo e o que se assistiu foi uma vantagem madrugadora e uma reviravolta já no início da segunda parte.

Rui Patrício foi titular no conjunto dos Emirados Árabes Unidos e cedo teve de ir buscar a bola ao fundo da baliza, graças a um golo madrugador de Cassius Mailula. Um cruzamento dentro da área descobriu o sul-africano solto de marcação dentro da área e um belo remate de pé direito fez o resto.

Ainda assim, a melhor entrada do conjunto marroquino não se materializou em mais golos e o que aconteceu foi uma resposta do Al Ain em cima do intervalo. Kodjo Laba beneficiou de uma grande penalidade e no frente a frente com o guarda-redes não perdoou, atirando para o 1-1.

As duas equipas regressaram aos balneários com tudo empatado e a segunda parte arrancou de forma semelhante à primeira, mas com outros protagonistas. Kaku foi o autor do golo da reviravolta e da explosão de alegria em Washington, colocando o Al Ain na frente do marcador pela primeira vez no encontro.

Ao contrário do que tinha acontecido nos primeiros 45 minutos, o segundo tempo foi dominado na íntegra pela equipa dos Emirados, que teve ainda Fábio Cardoso no banco de suplentes.

Este triunfo deixa o Al Ain na terceira posição do Grupo G, com apenas três pontos, menos três do que a Juventus e a seis do Manchester City. O Wydad terminou no último lugar, com três derrotas em três jogos e sem qualquer ponto somado.

A Figura: Kaku

Autor do golo da reviravolta, o médio paraguaio foi decisivo para garantir três pontos ao Al Ain e impedir que a equipa dos Emirados Árabes Unidos fosse de mãos a abanar para casa. Kaku não tinha sido titular frente ao Man. City, mas entrou de início e acabou por ter um papel fundamental no resultado.

O Momento: Al Ain empata de penálti

Se o golo de Kaku foi decisivo, a grande penalidade convertida por Kodjo Laba em cima do intervalo devolveu a esperança ao Al Ain, que regressou aos balneários com vontade de dar a volta ao marcador, algo que acabou por acontecer.