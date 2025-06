Diego Simeone, treinador do At. Madrid, não ficou feliz com a larga derrota frente ao PSG (4-0) no arranque do Mundial de Clubes.

Após a partida, em conferência de imprensa, o técnico falou da diferença entre os colchoneros e o PSG, dando ênfase ao poderio e ajuda financeira.

«Quando o Luis Enrique precisou de ajuda na ala esquerda, o PSG gastou 70 milhões de euros em janeiro para contratar alguém (Kvaratskhelia)», apontou.

«Depois, é preciso fazê-los jogar! E eles são uma equipa que faz isso», acrescentou.

Questionado sobre algum possível problema no lado esquerdo, onde jogou Samuel Lino e Galan, o treinador do At. Madrid garantiu que está bem servido.