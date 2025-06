Anatoliy Trubin tornou-se um dos jogadores indiscutíveis na equipa do Benfica e com apenas 23 anos já realizou a temporada com mais jogos na sua carreira (49), sendo que pode mesmo atingir uma marca redonda, frente ao Bayern Munique.

Em declarações à DAZN, o guarda-redes ucraniano fez uma retrospectiva do Mundial de Clubes, até ao momento, destacou os altos e baixos da competição e aproveitou para recordar os primeiros dias no Seixal, sobretudo a forma de trabalhar de Di María, semelhante a «um conto de fadas».

«Ele treina sozinho quando é necessário. No dia antes do jogo, se quiser praticar livres ou penáltis, para mim é fantástico. É uma boa oportunidade para aprender algo com um dos melhores. Quando cheguei, para mim trabalhar com o Di María era como um filme, um conto de fadas ou algo do género. Vi como ele jogou no Real Madrid, no Man. United e no PSG, por isso ter a oportunidade de partilhar o balneário com ele é inacreditável. Não consigo imaginar como ele estaria na sua melhor forma», referiu.

Já de olho no último adversário da fase de grupos, o Bayern Munique, o guardião deixou rasgados elogios a Manuel Neuer, que considera ser uma «lenda» do futebol, ainda que não olhe para o alemão como um ídolo.

«Não é uma inspiração para mim, porque quando eu era criança, ele ainda não jogava ao mais alto nível. É um guarda-redes lendário, ganhou tudo e fez coisas loucas que só ele podia fazer. Não tenho um ídolo, mas na altura gostava muito de ver o Manchester United e na baliza estava o Edwin van der Sar. Gostava muito da forma como ele jogava», admitiu.