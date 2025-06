Trubin, em declarações à flash interview da DAZN, após a vitória do Benfica sobre o Bayern Munique, por 1-0, no último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes:

«Realizámos um bom jogo contra uma equipa fantástica, estou muito feliz e acredito que a equipa também esteja. Demos tudo para vencer, apesar do calor que se sentiu durante o jogo. Acho que fizemos o nosso trabalho para seguir em frente na competição.»

«Agora não penso em nada, estou muito cansado e só quero descansar bem para o próximo jogo. Chelsea? Estivemos focados no Bayern Munique e agora veremos o que se segue.»