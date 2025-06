O Benfica aterrou na manhã desta segunda-feira nos Estados Unidos da América, a poucos dias do início do Mundial de Clubes. A comitiva chegou a Tampa, no estado da Florida durante a madrugada, com o a competição inédita cada vez mais perto.

Mais um sinal de que a estreia do Benfica avizinha-se é um vídeo partilhado pelo clube nas redes sociais, que mostra a estampagem do logotipo do Mundial de Clubes nas camisolas oficiais da equipa.

O primeiro duelo é contra o Boca Juniors, partida com início marcado para as 23h00 de dia 16, a contar para o Grupo C. Seguir-se-ão Auckland City, da Nova Zelândia, no dia 20, e Bayern Munique (24).